Trattori allo svincolo di Pizzo, diversi sindaci del Vibonese accanto ai manifestanti – Video

Gli agricoltori vibonesi continuano a far sentire la loro voce e con i loro trattori presidiano lo svincolo autostradale di Pizzo. Proprio qui, da questa mattina è presente un nutrito gruppo di imprenditori e coltivatori della zona. Il traffico ha subito qualche rallentamento ma non risulta bloccato. Accanto ai manifestanti diversi sindaci della provincia vibonese e in particolare quelli di Francavilla Angitola, Pizzo, Spilinga, Joppolo, Rombiolo, Stefanaconi, Filadelfia, Nicotera e San Nicola da Crissa. Gli agricoltori hanno anche distribuito volantini agli automobilisti invitandoli ad unirsi alla protesta. La mobilitazione dei lavoratori della terra dunque continua, qui come in altre zone della Calabria. A Roma nel pomeriggio sono attesi i primi trattori, partiti in corteo questa mattina dallo svincolo dell’A1 di Valdichiana. L’obiettivo è quello di portare l’attenzione della politica e dei cittadini tutti sulle difficoltà attraversate dal settore, dai rincari delle materie prime al dover fare i conti con una politica comunitaria reputata poco vicina alle piccole e medie aziende. La voce dei manifestanti di Pizzo nel corso della puntata odierna di Dentro la Notizia, in onda su LaC Tv alle 14. 30 e che è possibile poi rivedere su LaC Play.

