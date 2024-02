Tragedia nel Cosentino, auto contro camion: morto un giovane

Incidente mortale nel Cosentino con l’ennesima tragedia sulla famigerata Statale 106. Nella notte è infatti deceduto un giovane di 32 anni di Trebisacce in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Trebisacce. Coinvolti una Lancia Ypslon 10 e un camion che viaggiava in direzione opposta. Lo scontro non ha lasciato scampo al conducente dell’auto. Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità, mentre il personale dell’Anas e i vigili del fuoco stanno provvedendo alla messa in sicurezza della strada per il ripristino della viabilità.