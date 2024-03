Evasione dai domiciliari: un arresto a Soriano

Antonio Farina

Viola gli arresti domiciliari portandosi fuori dalla propria abitazione per parlare con altri soggetti noti alle forze dell’ordine ma nel corso di un controllo viene notato dai carabinieri ed arrestato. E’ successo a Soriano Calabro dove i militari dell’Arma della locale Stazione, diretti dal luogotenente Barbaro Sciacca, con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari hanno tratto in arresto Antonio Farina. Il 49enne è stato notato nel piazzale dello stabile e alla vista dei carabinieri si è dato a precipitosa fuga raggiungendo la propria abitazione per poi aprire la porta ai militari dell’Arma e negare di essersi portato fuori dalla stessa. L’arresto è stato convalidato dal giudice Maccarone del Tribunale di Vibo (processo per direttissima) che ha poi rinviato l’inizio del processo al 28 marzo prossimo quando per tale contestazione risponderà a piede libero. Resta detenuto per altra vicenda che lo vede ai domiciliari. Antonio Farina è difeso dall’avvocato Giuseppe Orecchio.

