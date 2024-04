Polizia, Ruperti nuovo questore di Vibo: «Sono al servizio dei cittadini e parlerò con i fatti»

“C’è un grandissimo lavoro da portare avanti e il questore rappresenta il vertice di una serie di uffici della Questura. Uffici che verranno stimolati se dovesse rappresentarsi la necessità. Intendo il mio lavoro come un servizio al cittadino e sono abituato a parlare solo con i fatti. A Vibo Valentia non c’è solo la criminalità organizzata, ma anche altri fenomeni criminali che, unitamente alle altre forze dell’ordine e alle istituzioni, cercheremo di contrastare. La Questura altro non deve fare che garantire servizi ai cittadini”. Queste le parole del nuovo questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, che stamane ha incontrato la stampa per il suo insediamento ufficiale. Un ritorno per il poliziotto che aveva già diretto con grande successo la Squadra Mobile di Vibo Valentia (sue le operazioni Dinasty contro il clan Mancuso e Nuova Alba contro il clan lo Bianco) per poi passare ad analogo ruolo a Caserta, Palermo e Catanzaro. Rodolfo Ruperti ha 59 anni e sono oltre 60 le operazioni condotte in Calabria da capo della Squadra Mobile di Catanzaro, avendo duramente colpito sia i clan del capoluogo di regione che le consorterie del Lametino. In precedenza aveva diretto il commissariato di polizia di Palmi.

