Vibo Valentia: si è insediato il nuovo questore Cristiano Tatarelli

La lotta alla criminalità è la priorità assoluta del proprio mandato e in questo metterà a frutto tutta la sua lunga esperienza nella polizia, soprattutto quella maturata alla Squadra mobile che ha guidato per anni quando era in servizio a Frosinone. Arriva a Vibo Valentia alla sua prima esperienza da questore ma dimostra di avere già le idee molto chiare Cristiano Tatarelli – che ha sostituito Raffaele Gargiulo, trasferitosi a Latina, provincia del quale l’attuale questore è originario – che si è presentato ai giornalisti. Laureato in giurisprudenza, entra in polizia dopo aver superato il concorso di vice commissario, nel 1991. Dopo il corso di formazione viene inviato, nel ’92, al commissariato di Gela. Nel 1994 viene chiamato a dirigere il commissariato di Taurianova e nel 1996 arriva a Frosinone dove assume l’incarico di capo della Squadra mobile. Poi, nel 2008, diviene dirigente del commissariato di Formia e nel 2009 assume la guida della Squadra Mobile di Latina fino al 2013, quando, con la nomina a primo dirigente, diviene dirigente del commissariato di Scampia, a Napoli, fino al 2016, anno in cui raggiunge Latina, con l’incarico di vicario. Nel 2019 approda a Milano a coordinare indagini di elevato spessore. Quindi, l’arrivo a Vibo Valentia. Seguirà l’iter finale dell’istituzione del commissariato a Tropea.



«Il percorso – ha detto – è stato avviato, ci si sta lavorando, c’è tutta l’intenzione da parte del dipartimento di Pubblica sicurezza di realizzarlo, ci sono alcuni ostacoli burocratici da superare ma contiamo di arrivare ad una positiva conclusione in tempi ragionevoli». Sulla nuova sede della Questura (individuata nei pressi della Scuola allievi agenti della Polizia), Tatarelli è stato più cauto sui tempi di realizzazione. Quella di Vibo è, per il neo questore, l’ennesima «sede calda in cui andrò ad operare. Ho iniziato da Gela, passando per Taurianova, Scampia, quindi sono ben consapevole del lavoro che andrò a svolgere e confido in una squadra di collaboratori molto efficiente» a partire dal vicario, Orazio Marini, presente all’incontro con la stampa.