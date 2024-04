Scompare dalle Preserre vibonesi, ma si tratta di un allontanamento volontario

Dopo l’attivazione del Piano di ricerca per le persone disperse ad opera della Prefettura di Vibo il giovane si è rifatto vivo con i genitori

Da diverse ore non si avevano più notizie di un 39enne di Sorianello. Si tratta di Marco Stramondinoli, residente nel paese delle Preserre vibonesi, il quale però dopo l’attivazione del Piano di ricerca per le persone scomparse attivato dalla Prefettura di Vibo Valentia si è rifatto vivo con i familiari al telefono spiegando di essersi allontanato volontariamente pur non rivelando dove al momento si trovi.