Donna scompare da Spadola, Prefettura Vibo avvia Piano per le ricerche

Da diverse ore non si avevano più notizie di una 49enne di Spadola. Si tratta di Raffaella Tassone, residente nel paese confinante con Serra San Bruno. La Prefettura di Vibo Valentia ha quindi attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. A denunciarne la scomparsa sono stati i familiari che non vendendola rientrare a casa si sono rivolti alle forze dell’ordine.