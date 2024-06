Vibo, alla Scuola di Polizia la consegna degli alamari ai quasi 200 agenti del 225° corso

Presente anche il questore Ruperti. Passando dallo status di allievi a quello di agenti in prova, da oggi i nuovi poliziotti potranno essere impegnati in servizi operativi. Poi il giuramento

A conclusione del primo semestre di formazione nella Scuola Allievi Agenti “Andrea Campagna” di Vibo Valentia del 225° Corso che conta quasi 200 nuovi poliziotti, si è tenuta oggi la cerimonia della consegna delle mostrine di qualifica (alamari). Una giornata di festa che ha visto un primo momento nell’auditorium dell’Istituto, alla presenza del questore di Vibo Rodolfo Ruperti e del direttore della Scuola Pasquale Ciocca, nel corso del quale sono stati evidenziati i valori etici che devono caratterizzare l’entrata nei ruoli della Polizia di Stato per i neo assunti. Poi, la consegna degli alamari nel piazzale della Scuola al suono dell’Inno d’Italia. Presenti i familiari degli allievi, alcuni in divisa per un simbolico passaggio di consegne tra generazioni di poliziotti.

Inizia così per gli allievi del 225° Corso di formazione il periodo di prova della durata di circa 4 mesi, inizialmente nella Scuola e poi nei Reparti operativi di ogni parte d’Italia, dove prenderanno servizio a fine mese a seguito della celebrazione del solenne Giuramento previsto per il 19 giugno prossimo.

La cerimonia di consegna degli alamari si è svolta oggi anche nelle altre Scuole della Polizia di Stato che dallo scorso mese di dicembre ospitano il corso, ovvero le Scuole allievi agenti di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Piacenza e Trieste, l’Istituto per Ispettori di Nettuno, la Scuola Polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa di Brescia, la Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara e il Centro di addestramento e istruzione professionale di Abbasanta. In tutta Italia si tratta di 2.337 nuovi poliziotti. Nel pomeriggio i primi classificati nelle graduatorie finali delle singole Scuole interessate dal Corso, sono stati ricevuti dal capo della Polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, che, alla presenza del direttore dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, Tiziana Terribile, ha conferito gli alamari ai giovani neo assunti.