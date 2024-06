Cucine da incubo, Cannavacciuolo arriva a Tropea per la sua nuova missione impossibile

Antonino Cannavacciuolo attraversa l’Italia e arriva in Calabria per una nuova cucina che chiede il suo aiuto: la nuova “missione impossibile” di Cucine da incubo arriva giovedì 20 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. Nell’episodio di questa settimana dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, eccezionalmente in prima tv già alle ore 20, lo chef tristellato arriva al ristorante “Angelo del mare” di Tropea, in provincia di Vibo Valentia.

Immutato il meccanismo della puntata. Cannavacciuolo arriva in un ristorante che, come servizio, stile o qualità del cibo, viene bocciato dai suoi clienti e che per le liti, l’improvvisazione o la cattiva gestione, sembra abbia ormai un destino segnato.

Antonino incontrerà gestori e il personale del ristorante, si siederà a tavola e vivrà in prima persona l’esperienza del cliente: assaggerà i piatti, valuterà cibo e servizio, osserverà il lavoro dei dipendenti e quindi, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale subirà un make over totale che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, diventando più accogliente, funzionale e vivibile, a misura di cliente. In un ristorante che a giudicare dall’aspetto nulla avrà a che fare col precedente, lo staff sarà pronto a ricominciare e a riaprire le porte ai consumatori: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati.

Dopo questo episodio, atteso per giovedì 20 eccezionalmente in prima tv già alle ore 20, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, l’ultimo episodio di questo ciclo di Cucine da incubo sarà giovedì 4 luglio, quando Antonino Cannavacciuolo sarà a Pavia.

Episodio 6 – Angelo del mare

Vincenzo ha sempre fatto il pescatore e a Tropea, perla della costa calabrese, è una vera istituzione. Ad un certo punto, insieme alla moglie Ombretta, ha un’idea che gli sembra perfetta: portare il suo pescato direttamente in tavola, aprendo il proprio ristorante, a cui danno il nome “Angelo del mare”. Non sono professionisti della ristorazione, ma ci credono tantissimo: purtroppo per loro, però, ben presto la mancanza di esperienza nel campo si fa sentire, e per di più spesso non ricevono alcun tipo di aiuto dalla figlia Sonia che li lascia da soli in cucina. In realtà, la ragazza non è entusiasta di lavorare al ristorante anche e soprattutto per il comportamento del padre, il quale si rivolge al suo staff utilizzando continuamente sfottò e improperi, cosa che spesso avviene anche con i clienti. Vincenzo, dal canto suo, non è d’accordo con questa versione dei fatti, e anzi ha iniziato a fare dei video nei quali riprende il suo staff per metterne in evidenza gli errori. Una situazione che non si fa alcuna fatica a definire “disastrosa” e che porterà Antonino a evidenziare la necessità di un radicale cambio di rotta, altrimenti il destino per “Angelo del mare” sembra purtroppo inesorabilmente scritto…