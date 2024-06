Spari contro un cantiere Anas a Vazzano, rafforzati i controlli: via libera dal Coordinamento delle forze di polizia

La decisione al termine di un vertice in Prefettura a Vibo. Il Comitato Trasversale delle Serre: «Opera imponente anche per i finanziamenti, non ci stupiamo susciti appetiti di varia natura»

Rafforzate le misure di vigilanza nel cantiere Anas lungo la Trasversale delle Serre. La decisione a seguito dell’esplosione di colpi di arma da fuoco all’indirizzo dell’area dove si svolgono i lavori. Preso di mira, il lotto per il superamento del colle Scornari, dove è in corso la realizzazione di una galleria artificiale di 370 metri. Sull’episodio sono state avviate delle indagini.

«Stamani, in Prefettura a Vibo – riferisce una nota dell’Ufficio di governo territoriale – si è tenuta una riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia, nell’ambito della quale sono stati esaminati i profili dell’ordine e della sicurezza con riferimento all’episodio criminale perpetrato presso il cantiere Anas, sito in Vazzano, in danno delle imprese aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione della trasversale delle Serre, segnatamente il consorzio stabile Infratec Scan di cui fanno parte la società costruzioni Bruno Teodoro spa e la società Franco Giuseppe sri. All’esito dell’incontro, il Consesso ha disposto il rafforzamento delle misure di vigilanza già in essere».

L’intervento del Comitato

Nelle scorse ore, interventi di vigilanza erano stati sollecitati anche dal Comitato trasversale delle Serre- 50 anni di sviluppo negato: «L’opera della Trasversale, che finalmente e dopo decenni di chiacchiere diventa realtà, è imponente anche per finanziamenti. Non ci stupiamo – sottolinea il sodalizio – che susciti appetiti di ogni natura, anche quelli delinquenziali. Il Comitato, che è sempre stato vigile anche e soprattutto sulla correttezza dei progetti e dei lavori, esprime la sua più netta opposizione a ogni intromissione, e il rifiuto di ogni pressione e minaccia. Mentre rinnova la sua fiducia nell’Anas – si evidenzia nella nota – sollecita chiunque abbia responsabilità a intensificare la sorveglianza preventiva. Invita la popolazione a manifestare la decisa opposizione a chiunque e con qualsiasi metodo criminale, voglia ostacolare e impedire il rapido completamento di una strada che è vitale per la sopravvivenza stessa del nostro territorio e dell’intera Calabria».