«Salis vestita come una cameriera di Catanzaro», bufera sulle parole di Vittorio Feltri – Video

Fa discutere il modo in cui il giornalista ha descritto il look della neo europarlamentare. Il sindaco del capoluogo calabrese sul piede di guerra: «Arroganza padana, lo porteremo in tribunale»

È polemica sulle parole poco generose che Vittorio Feltri, direttore editoriale del quotidiano Il Giornale, ha dedicato alla Calabria. «La Salis è vestita come una cameriera di Catanzaro, proprio la cosa più bassa che si possa immaginare», ha detto il giornalista riferendosi alla docente milanese eletta all’Europarlamento e all’abito da lei indossato nel suo primo giorno a Bruxelles. Parole affidate a un video pubblicato sul profilo Tik Tok de Il Giornale e che già fanno discutere, poiché apparse sprezzanti nei confronti della città calabrese nonché di un lavoro che in quanto tale meriterebbe solo rispetto.

Il primo ad intervenire sulla vicenda è stato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita che ha annunciato querela nei confronti di Feltri, che definisce «il vero volto della Padania». «Lo porteremo in tribunale per le sue inaccettabili offese alla nostra città e per le sue frasi razziste – ha scritto il primo cittadino in un duro post su Facebook -. Questi sono i campioni dell’autonomia differenziata. Si vergogni e se ha un minimo di decenza chieda scusa a Catanzaro e alle donne che sgobbano nei bar e nei ristoranti con grande dignità. Sempre più deciso alla resistenza contro la prepotenza e l’arroganza dei padani».