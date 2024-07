Rinascita Scott, la Dda ricorre in Appello contro le assoluzioni di 67 persone: ci sono anche Gianluca Callipo e Vincenzo De Filippis – NOMI

Le richieste riguardano anche assoluzioni parziali, come quella emessa a favore dell’ex consigliere regionale Pietro Giamborino condannato a 1 anno e 6 mesi a fronte dei 20 anni di reclusione chiesti in primo grado

Ci sono anche l’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo (assolto), l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino (condannato a 1 anno e 6 mesi a fronte di una richiesta di 20 anni di reclusione) e l’ex consigliere comunale Vincenzo De Filippis (assolto), tra le 67 persone per le quali la Procura di Catanzaro ho proposto Appello dopo la sentenza di primo grado del processo Rinascita Scott, che il 20 novembre 2023 si è concluso con 207 condanne e 131 assoluzioni. La Procura, dunque, ricorre in appello per imputati completamente assolti o assolti solo in parte. Diventa definitiva, invece, l’assoluzione dell’ex assessore regionale Luigi Incarnato, che non è stata appellata dalla Dda, così come altre 64 assoluzioni.

La richiesta riguarda anche l’avvocato Giancarlo Pittelli (11 anni a fronte dei 17 richiesti), il comandante dell’Arma Giorgio Naselli (8 anni la richiesta contro i 2 anni e mezzo inflitti), il carabiniere Antonio Ventura (18 anni – 5 anni e 6 mesi) e il funzionario del Tribunale di Vibo Valentia, Danilo Tripodi (17 anni – 1 anno). Richiesta di appello anche per Saverio Razionale, condannato a 30 anni in primo grado.

L’elenco completo

Bruno Barba, 40 anni, di Vibo (assolto)

Nicola Barba, 72 anni, di Vibo (3 anni e 8000)

Antonino Barbieri, alias Carnera, 65 anni, di Cessaniti (assolto)

Michele Bonavota, 55 anni, di Sant’Onofrio (4 anni)

Gianluca Callipo, 42 anni, di Pizzo (assolto)

Enrico Caria, 68 anni, di Pizzo, Assolto

Francesco Cracolici, 48 anni, di Maierato, (18 anni)

Giuseppe Cugliari, 31 anni, di Sant’Onofrio (assolto)

Raffaele Cugliari, 48 anni, di Sant’Onofrio (assolto)

Antonio Emiliano Curello, 51 anni, di Vibo (16 anni)

Saverio Curello, 46 anni, di Vibo (16 anni)

Nazzarno Antonio Curello, 63 anni, di Vibo (16 anni e 8 mesi)

Giuseppe D’Andrea, alias “Coscia d’agneiu”, 66 anni, di Vibo (assolto)

Paola De Caria, 53 anni, di Pizzo (assolta)

Vincenzo De Filippis, 53 anni, di Vibo (assolto)



