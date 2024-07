Prigionieri del cantiere e senza acqua nelle case, la protesta dei residenti di via del Gesù a Vibo – VIDEO

Una domenica di ordinari disagi per gli abitanti del centro storico che da 10 giorni si ritrovano i rubinetti a secco mentre un tubo rotto allaga la strada: «Al Comune non risponde nessuno, come al solito»

Una domenica di luglio che promette di essere tra le più calde dell’estate, ma dai rubinetti di casa non esce nemmeno un filo d’acqua. È l’ennesimo giorno di insopportabili disagi quello che stanno vivendo i residenti del centro storico di Vibo Valentia, in particolare i cittadini che abitano in via Scesa del Gesù, la strada che costeggia la chiesa di San Giuseppe e si immette su via Spogliatore. Qui sono in corso alcuni interventi di riqualificazione urbana che prevedono il rifacimento della strada con le antiche basole.

«Da 10 giorni l’acqua non arriva nelle case – racconta esasperata una residente -. Invece di scorrere dai nostri rubinetti si disperde in strada da un tubo rotto o non collegato. Abbiamo contattato tutti, anche polizia e carabinieri, innanzitutto per segnalare la perdita. Poi abbiamo provato a chiamare il Comune, ma non risponde nessuno, come al solito».

Una situazione che sta esacerbando gli animi, soprattutto a causa dell’ondata di caldo e afa che sta interessando il Vibonese come tutto il resto del Mezzogiorno. Termometro che viaggia verso i 35 gradi e rubinetti a secco: un’ordinaria domenica di disservizi per una zona, la parte alta del centro storico, che vive ormai da mesi continui disagi, come il Vibonese ha documentato recentemente ascoltando, in quella occasione, i commercianti che hanno i propri negozi lungo Corso Umberto I.