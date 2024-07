Limbadi, emanata un’ordinanza temporanea per il divieto di transito e sosta nell’area della sagra dello Stocco

Limbadi si prepara a vivere una giornata di festa e tradizione in occasione della Sagra dello Stocco il 31 luglio, celebrando una delle specialità culinarie più apprezzate del territorio. In previsione dell’evento, il responsabile dell’Area vigilanza Francesco La Rucca ha emesso un’ordinanza temporanea che disciplina il traffico veicolare. Secondo quanto stabilito dal provvedimento, il divieto di transito e sosta dei veicoli sarà in vigore dalle ore 08 alle ore 23:59 del 31 luglio, coprendo l’intera area della via del Progresso, luogo di svolgimento della manifestazione organizzata dall’associazione “Alighistos” di San Nicola de’ Lestitis, presieduta da Francesco Antonio Limardo. L’ordinanza, garantirà dunque ai visitatori l’opportunità di godere della sagra in un’atmosfera sicura e priva di disagi legati al traffico.

«Per garantire la massima informazione alla cittadinanza – si legge nel documento -, saranno affissi i segnali stradali che indicano il divieto. Le forze di Polizia stradale saranno incaricate di vigilare e far rispettare l’ordinanza, con la precisazione che le eventuali infrazioni saranno soggette alle sanzioni previste dal Codice della strada».