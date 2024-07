Oggi la “notte” di Ricadi inizia alle 18,30: senza corrente elettrica fino alle 23,15. Ieri i black out hanno mandato in tilt anche le fogne

L’avviso di interruzione della corrente elettrica

Continuano i disagi per la popolazione di Ricadi e le strutture ricettive presenti sul territorio comunale, interessato da tre giorni da un vasto black-out elettrico. Il distributore nazionale di corrente elettrica, stamane ha emanato un avviso di interruzione del servizio per oggi dalle ore 18:30 fino alle ore 23:15 per le località di Grotticelle, Capo Vaticano e la frazione di San Nicolò dove, nuovamente nella giornata di ieri, le sbarre del passaggio a livello sono rimaste parzialmente alzate. Per garantire massimi livelli di sicurezza stradale e pedonale, sul posto ieri si sono recati una pattuglia dei carabinieri ed una squadra di Vigili del fuco per eseguire alcuni interventi manuali sull’intersezione. Le squadre dei tecnici, mandate sul posto da ieri dal distributore nazionale del servizio, sono al lavoro per individuare i guasti causati ai cavi interrati.

Al fine di poter effettuare i bypass necessari per la sostituzione dei collegamenti elettrici, oramai sottodimensionati per un territorio ingranditosi esponenzialmente nel tempo e bisognoso di più energia, in diversi punti del Comune da ieri mattina sono in funzione alcuni generatori di emergenza diesel. Tuttavia, l’assenza di corrente elettrica per cinque ore consecutive, comunicata oggi dal distributore nazionale, grava ulteriormente la popolazione, esasperata dalle alte temperature e dall’impossibilità di poter usufruire dei climatizzatori per sopportare le temperature torride di questa estate. In molti si augurano che a questa comunicazione di interruzione del servizio elettrico, non ne seguano altre e che il disservizio possa rientrare definitivamente.

L’autospurgo in funzione ieri a Ricadi

Il territorio, che da settimana prossima ospiterà un altissimo numero di turisti, non è nuovo a questo tipo di disagi in piena estate: «L’anno scorso, in piena estate – ci ha fatto sapere un nostro lettore – è successa esattamente la stessa cosa. Abbiamo i sottoservizi vecchissimi, che non sono più idonei a servire un territorio che, in estate, quadruplica il proprio numero di presenze nel giro di pochissimo tempo. Assieme alla rete elettrica, che non soddisfa più il nostro reale fabbisogno, ci sono da ammodernare anche il la rete idrica, gli impianti di depurazione, le linee telefoniche e il sistema fognario». E proprio il sistema fognario ieri, a causa del black-out elettrico, è andato in tilt sia in località Frizza a Ricadi che in località Carnevale, a Santa Maria. La fuoriuscita di fogna sia in strada che in spiaggia a Santa Maria, segnalataci ieri da diversi residenti, ha richiesto l’urgente intervento degli autospurgo per arginare la mancata entrata in funzione dei gruppi di continuità.