Ricadi al buio, turisti e residenti alle prese con prolungati black out: «Subito interventi»

Per limitare i disagi alla popolazione, sono stati messi in funzione dei generatori di emergenza diesel in diverse zone del Comune. Problemi anche al passaggio a livello tra Santa Domenica e Tropea, con le sbarre rimaste parzialmente alzate durante i passaggi dei treni

Le squadre di tecnici al lavoro

Da ormai due giorni, il Comune di Ricadi è alle prese con un grave disservizio elettrico. Frequenti e prolungati black-out stanno mettendo a dura prova la vita quotidiana di residenti e turisti e creando non pochi disagi alle attività economiche, in particolare alle strutture ricettive. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del problema ci sarebbe un guasto alla linea elettrica sotterranea, causato probabilmente dai sovraccarichi dovuti all’intenso utilizzo di climatizzatori a causa delle alte temperature.

Le squadre tecniche del gestore di rete sono al lavoro per individuare il punto preciso del guasto e procedere alle riparazioni necessarie. Nel frattempo, per limitare i disagi alla popolazione, sono stati messi in funzione dei generatori di emergenza diesel in diverse zone del Comune, tra cui Grotticelle e Santa Maria, ma attualmente alcune abitazioni e strutture ricettive sarebbero ancora in difficoltà. Un ulteriore problema è emerso al passaggio a livello tra Santa Domenica e Tropea, dove le sbarre di intersezione sono rimaste parzialmente alzate, compromettendo la sicurezza del passaggio ferroviario. Il problema però non interesserebbe solamente il territorio di Ricadi ma, limitatamente all’area del passaggio a livello, anche Tropea, dove solamente alcuni residenti sono stati interessati dai black-out. La situazione di emergenza sta destando preoccupazione tra i cittadini, che chiedono un intervento rapido ed efficace per ripristinare la normale erogazione di energia elettrica.