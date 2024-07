Ricadi, il consigliere di opposizione Pantano: «Brivadi è nel degrado. Incuria e abbandono dal cimitero al parco giochi»

Il parco giochi non fruibile

La frazione di Brivadi «versa da tempo in condizioni di grave abbandono», rimarca il consigliere di opposizione Agostino Pantano di “Uniti per Ricadi”. «Proprio nel periodo di alta stagione – denuncia al nostro giornale -, quando il paese si anima, gli abitanti e i turisti si trovano a fare i conti con una situazione di degrado diffuso». Tra le criticità segnalate da Pantano, «vi sono la sporcizia dilagante, la presenza di rifiuti e l’incuria dei luoghi pubblici. Il piccolo parco giochi, un punto di riferimento per i più piccoli, è completamente abbandonato e non più fruibile, come documentato dalle foto. Anche il cimitero, oltre a necessitare di un urgente ampliamento, versa in condizioni indecenti».

Panchina rotta da tempo

L’amministrazione comunale, secondo il consigliere di opposizione, «non riesce a garantire nemmeno i servizi minimi. Brivadi – sottolinea – non è mai stata così abbandonata. Lavori pubblici interrotti a metà, carenza idrica, erbacce alte all’interno del cimitero e sporcizia sono solo alcune delle problematiche che affliggono la frazione». Pantano, lancia quindi un appello all’amministrazione comunale guidata da Nicola Tripodi affinché «intervenga urgentemente per risolvere le criticità segnalate e restituire a Brivadi la dignità che merita».