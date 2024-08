Meteo Vibonese: il caldo africano non molla, oggi il picco di questa ondata. Temperature in aumento lungo le coste e nelle aree interne

Il clima sul territorio Vibonese continua ad essere rovente da ormai diverse settimane complice un promontorio di origine africano che ha inglobato tutto il Mediterraneo apportando temperature molto elevate ovunque. Nel weekend assisteremo al picco di questa ondata con temperature che aumenteranno ulteriormente.

Previsioni meteo sabato

Durante la giornata di sabato avremo una mattinata stabile su tutto il territorio con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Il passaggio di nubi medio alte però caratterizzerà le ore pomeridiane e serali con cieli che si manterranno prettamente parzialmente nuvolosi o localmente nuvolosi specie nelle aree interne. Non sono da escludere in questo frangente locali piogge nelle aree delle Serre ma precipitazioni che saranno deboli e in veloce dissolvimento. Ecco però che la giornata di sabato sarà il picco di questa ondata di caldo africano: ulteriore aria calda da Sud infatti risalirà verso la Calabria apportando un ulteriore aumento delle temperature. Sono previsti picchi fino ai 36-38°C su tutte le aree interne del territorio e in particolare in quelle centro-meridionali; temperature in aumento anche lungo le coste con il termometro che potrà raggiungere i 32-34°C con picchi anche oltre nelle aree di Pizzo.

Previsioni meteo domenica

Se la giornata di sabato corrispondeva al picco di caldo di questa ondata africana, ecco che nella giornata di domenica si avrà un generale calo delle temperature su tutto il Vibonese. Attenzione però perché non si tratterà di nessuno refrigerio, ma semplicemente i valori di temperatura torneranno a quelli prima del picco e quindi farà ancora molto caldo. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche avremo una mattinata stabile ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane si avrà però un generale aumento della nuvolosità specie nelle aree interne con possibili piovaschi sulle Serre mentre altrove avremo ancora tempo stabile ma nuvoloso. Migliora ovunque in serata.