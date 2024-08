Incidente nel Vibonese, sulle strade del Monte Poro un’auto impatta contro un trattore: 2 feriti

Brutto incidente nel Vibonese. Nel territorio del Monte Poro un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a impattare contro il lato posteriore di un trattore. Due le persone rimaste ferite nello scontro che sono state prontamente soccorse dal personale del 118 e trasferite all’ospedale di Vibo in ambulanza. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.