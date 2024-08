Due incidenti mortali nella notte: in entrambi i casi l’impatto fatale è stato tra una moto e un’auto

Incidente fatale tra una moto e un’auto nel Reggino, a San Leo di Pellaro. A perdere la vita è stato il giovane motociclista Domenico Orlando 26 anni, di Melito Porto Salvo. L’impatto è avvenuto intorno alla mezzanotte. A bordo dell’auto, un altro ragazzo che è rimasto illeso. I soccorritori giunti sul posto hanno tentato invano di salvare la vita al 26enne che però e deceduto poche ore dopo.



Un altro incidente mortale, sempre nella serata di ieri, si è verificato nel Lametino, lungo la Statale 18 tra Gizzeria e Lamezia Terme. La vittima è un 63enne originario di San Pietro a Maida, funzionario in una banca a Lamezia. L’uomo era a bordo di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Nell’impatto il centauro ha avuto la peggio, nonostante il tentativo di trasportarlo nell’ospedale di Catanzaro. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e accertare le cause dell’incidente.