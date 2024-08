Delegazione di Più Europa e Radicali in visita al carcere di Vibo: «Tante criticità, solleciteremo le istituzioni per una soluzione»

Nella giornata di Ferragosto, una delegazione dei gruppi territoriali di Più Europa e Radicali Italiani ha fatto visita alla Casa Circondariale di Vibo Valentia. La visita si inserisce nell’ambito delle iniziative volte a monitorare le condizioni delle strutture detentive e a promuovere il rispetto dei diritti umani all’interno delle carceri italiane.

Durante l’ispezione, la delegazione ha posto l’accento sull’assenza di uno psichiatra specialista, «figura – spiegano – essenziale per la tutela della salute mentale dei detenuti, soprattutto in un contesto così delicato. La mancanza di adeguati servizi di supporto psicologico e psichiatrico rappresenta un problema cronico che necessita di un intervento urgente da parte delle autorità competenti».

Per quanto riguarda le condizioni generali della struttura: «Risultano precarie, con diverse aree che necessitano di interventi di manutenzione e miglioramenti infrastrutturali per contrastare la forte umidità e garantire un ambiente sicuro e dignitoso, sia per i detenuti che per il personale che vi opera. Piccoli intoppi burocratici a volte ostacolano quei miglioramenti che potrebbero alleviare le difficoltà che nella vita quotidiana riusciamo a risolvere in poche ore».

I gruppi di Più Europa e Radicali Italiani intendono sollecitare le istituzioni locali e nazionali affinché «vengano adottati provvedimenti concreti per risolvere tali criticità, affinché la detenzione rispetti i principi costituzionali di umanità e recupero sociale». La delegazione ha inteso anche ringraziare il personale penitenziario «per la disponibilità e la professionalità dimostrate durante la visita, nonostante le difficoltà oggettive con cui è costretto quotidianamente a operare. La loro dedizione rappresenta un elemento fondamentale per il funzionamento della struttura, pur in presenza di risorse limitate. Più Europa e Radicali Italiani – concludono – continueranno a vigilare sulla situazione delle carceri, rinnovando il proprio impegno a favore della dignità e dei diritti di tutti, inclusi coloro che si trovano privati della libertà personale».