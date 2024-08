Incidente a Pizzo, tre feriti tra cui una bambina

Sono stati trasferiti al pronto soccorso di Vibo per le cure. Non sarebbero in pericolo di vita

Tanto spavento ma nessuna gravissima conseguenza. È il bilancio dell’incidente avvenuto stamani nei pressi di Pizzo. Il sinistro ha coinvolto tre persone provenienti da Roma e dirette a Messina. Tra questi, anche una bambina di 10 anni. Dalle informazioni emerse, a causa dell’impatto avrebbero riportato qualche frattura. Sono stati quindi stati trasportati al Pronto soccorso di Vibo Valentia per le cure del caso. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.