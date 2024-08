Nuovo sbarco di migranti a Roccella Jonica, è il 17esimo in tre mesi

Un’imbarcazione carica di migranti è giunta questa notte al porto di Roccella Jonica. È il secondo sbarco in due giorni. Nel pomeriggio di ieri erano giunti 59 disperati del mare provenienti dal Medio Oriente. L’ultimo soccorso la notte scorsa quando la Guardia Costiera ha individuato e soccorso in mare aperto, altre 75 persone di varia nazionalità che erano a bordo di un natante.

Dopo l’arrivo nel porto della Locride, i 75 migranti sono stati ospitati nella tensostruttura della Protezione civile in attesa dei controlli sanitari e amministrativi. Si tratta del 17esimo sbarco in tre mesi.