Incendio in un albergo ad Amantea, salvi i 98 ospiti: verranno trasferiti in strutture vicine

Il rogo si è sviluppato ai piani alti della struttura nella frazione di Campora San Giovanni. Per due persone si è reso necessario il trasporto in ospedale

di Salvatore Bruno

Tanto spavento ma nessuna grave conseguenza per i 98 ospiti dell’hotel Marechiaro di Campora San Giovanni, nel comune di Amantea, dove nel pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio. La prontezza del personale e la tempestività dei soccorsi ha consentito la rapida evacuazione della struttura. Non si registrano feriti.

A determinare l’incendio potrebbe essere stata l’esplosione di una caldaia ma accertamenti sull’origine del rogo sono ancora in corso. È stato soprattutto il fumo, denso e nero, infiltratosi nei corridoi e nelle camere fino ai piani alti, a mettere in difficoltà gli ospiti. Provvidenziale l’intervento di un operatore di macchine edili. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco con l’autoscala è stato lui, insieme a personale sanitario della Misericordia di Amantea, a trarre in salvo con il cestello della sua autogru, alcuni villeggianti rimasti intrappolati nelle proprie stanze.

Alcune persone, in comprensibile stato di choc, hanno avuto la necessità di essere sottoposte a ossigenazione. Solo due ospiti, in codice verde, sono stati trasferiti presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. Visto l’orario, ed anche il caldo torrido di queste ore, molti clienti erano in piscina oppure al mare. Sul posto sono giunte almeno otto ambulanze del servizio del 118 e tre squadre dei vigili del fuoco, i quali hanno appena terminato una accurata ispezione per accertarsi che nessuno fosse rimasto intrappolato nelle camere dell’edificio. La struttura ricettiva in via precauzionale è da considerarsi inagibile. Tutti gli ospiti verranno alloggiate nelle strutture alberghiere vicine.