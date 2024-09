Omicidio Bellocco, in un VIDEO la lite mortale con il capo ultrà dell’Inter Andrea Beretta

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Un video mostra il 49enne capo ultrà dell’Inter Andrea Beretta uccidere Antonio Bellocco, di 36 anni, l’erede di uno dei clan di ‘ndrangheta più potenti del Reggino, operante a Rosarno, che pian paino stava scalando le gerarchie nella curva nerazzurra. È quanto andato in onda, in esclusiva, al Tg di La7.

Le riprese dalla telecamera di sorveglianza della palestra Testudo di Cernusco sul Naviglio vedono Bellocco arrivare con la sua Smart bianca, scendere ed entrare. Dopo circa un minuto i due escono dalla palestra e salgono sull’auto. Il rampollo della cosca calabrese è alla guida e fa retromarcia per uscire dal parcheggio quando, d’un tratto, apre lo sportello e prova a scendere ma non ci riesce. La macchina riprende la corsa in avanti mentre due frequentatori della palestra provano a fermarla, nel contempo si nota Beretta saltare fuori dallo sportello opposto ed è proprio in quel momento che l’ultrà dell’Inter sembra colpire Bellocco con il coltello.