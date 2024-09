Vibo, il benvenuto di Falbo (Camera di commercio) e Mangialavori (Fi) al nuovo comandante della Legione carabinieri Calabria

Dopo l’avvicendamento al Comando della Legione Calabria tra il generale di divisione Pietro Salsano e il generale di brigata Riccardo Sciuto, anche il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo e il deputato calabrese Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera, esprimono il loro personale ringraziamento e gli auguri di buon lavoro. «Al generale di divisione Pietro Salsano rivolgo le più vive congratulazioni per il prestigioso incarico conseguito alla guida della divisione unità specializzata dell’Arma dei Carabinieri di Roma ringraziandolo per l’impegno profuso in questi anni al comando della Legione Calabria». È quanto dichiara il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo.

«Con l’Arma abbiamo condiviso importanti risultati grazie ad una rinnovata sensibilità che ha facilmente condotto a sinergie interistituzionali, ad esempio, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per rendere più efficaci i controlli a tutela dell’ambiente o per migliorare le attività di sorveglianza a garanzia della sicurezza di imprenditori e commercianti. Un sincero augurio di buon lavoro rivolgo al generale di brigata Riccardo Sciuto comandante della Legione Carabinieri Calabria con cui siamo convinti proseguiremo nel comune impegno interistituzionale».

«Rivolgo un sentito ringraziamento al generale Pietro Salsano per quanto fatto al servizio dei calabresi e dell’Arma dei carabinieri, che ha guidato nella nostra regione ottenendo risultati straordinari. Al contempo, faccio un grande augurio di buon lavoro al nuovo comandante della Legione carabinieri Calabria, generale Riccardo Sciuto». Lo afferma in una nota il presidente della Commissione bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. «Gli italiani – ha poi concluso – si riconoscono nei valori fondativi dell’Arma e ciò vale ancor di più per i calabresi che vedono nella divisa un baluardo a difesa dei propri diritti. Al generale Salsano vanno inoltre i complimenti per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire a Roma, al generale Sciuto un caloroso benvenuto in Calabria, dove porta la sua esperienza e non potrà che fare bene».