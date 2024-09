Filandari, sono aperte le iscrizioni al servizio comunale di trasporto scolastico per l’anno 2024-2025. Ecco modalità e costo

Il Comune di Filandari ha emanato un avviso ai genitori con figli in età scolare relativo all’iscrizione al Servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024-2025. L’ente ha stabilito che c’è tempo fino a venerdì 20 settembre per poter presentare la propria istanza presso l’Ufficio protocollo del Comune. Il servizio è riservato agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Filandari ed il costo, per l’intero anno scolastico, è stato stabilito in 60 euro per ciascun alunno. I genitori interessati, potranno quindi recarsi presso l’ufficio preposto dove poter richiedere l’apposito modulo al quale poi allegare la documentazione necessaria che verrà loro indicata.