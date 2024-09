Maltempo e forti raffiche di vento, rami invadono la strada che da Vibo conduce a Cessaniti

L’ondata di maltempo non ha risparmiato i territori del Vibonese. Pioggia e forti raffiche di vento hanno accompagnato la serata di ieri e anche la mattinata odierna. A causa della violenta burrasca, disagi per la circolazione si registrano lungo l’arteria provinciale che la Vibo, passando per Vena, conduce a Cessaniti. Per via del vento, infatti, grossi rami hanno occupato interamente la carreggiata della sp 11 ostacolando il passaggio delle auto e costringendo gli utenti a fare marcia indietro. Si tratta di una strada assai frequentata poichè permette di collegare la città con i centri più vicini alla costa senza dover necessariamente attraversare l’area industriale e località Aeroporto, solitamente più trafficate.