Processo Open Arms, la solidarietà della Lega Vibo a Matteo Salvini

Il segretario provinciale della Lega di Vibo Valentia Cosimo De Pinto, in una nota stampa esprime solidarietà al Ministro Matteo Salvini dopo la richiesta di condanna nei suoi confronti al processo Open Arms. Il leader della Lega è accusato di “sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio” per avere impedito lo sbarco di 147 migranti nel 2019.

«Matteo Salvini ha sempre agito con determinazione e coraggio per difendere i confini del nostro Paese e garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Le sue azioni, spesso fraintese e strumentalizzate – prosegue De Pinto -, sono sempre state guidate da un profondo senso di responsabilità e amore per l’Italia. La richiesta di condanna rappresenta un attacco non solo alla persona di Matteo Salvini, ma anche ai valori e ai principi che la Lega difende con forza. In questo momento difficile, è fondamentale che tutti i membri del nostro movimento si uniscano per sostenere il nostro leader, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione. Invito tutti i sostenitori della Lega a manifestare il loro supporto a Matteo Salvini, affinché possa continuare a lavorare con la stessa passione e determinazione che ha sempre dimostrato. La nostra battaglia – conclude Il segretario provinciale della Lega di Vibo Valentia – per un’Italia più sicura e sovrana non si fermerà».