Vibo, cambio al comando del 14° Battaglione: Alessio Artioli succede a Nicola Melidonis – Foto

Cambio al vertice del 14° Battaglione carabinieri “Calabria”. A guidare il reparto, che è stato istituito il 1° marzo 2017 a Vibo Valentia, sarà il tenente colonnello Alessio Artioli. Succede al colonnello Nicola Melidonis che invece va a Lecco dove sarà a capo del Comando provinciale dei carabinieri.

La cerimonia di avvicendamento si è tenuta questa mattina nella sede del 14° Battaglione a Vibo Valentia, in località aeroporto, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio. Non solo i vertici dell’Arma, c’erano anche i sindaci di Vibo e Jonadi, Enzo Romeo e Fabio Signoretta, il prefetto Paolo Giovanni Grieco, il questore Rodolfo Ruperti, il presidente della Provincia Corrado L’Andolina e il vescovo Attilio Nostro.

Il saluto del comandante Melidonis

«Per me è la seconda partenza dalla Calabria e come la prima è una partenza difficile, perché ci si lega tantissimo a questa terra. Sono veramente molto dispiaciuto perché lascio un luogo che mi ha sicuramente formato e lascio un reparto che è veramente pregevole», ha detto ai giornalisti il colonnello Melidonis nel congedarsi. L’augurio al suo successore? «Di raccogliere il testimone e di continuare, perché abbiamo a disposizione una bella squadra. Sono ragazzi giovani, persone molto motivate che si dedicano a questo lavoro veramente con grande sacrificio, personale e anche familiare».

Le parole del nuovo comandante Artioli

«Sono felice di essere il nuovo comandante del 14° Battaglione», ha commentato invece il tenente colonnello Alessio Artioli, che arriva dai reparti territoriali. «Ho fatto oltre 20 anni di territoriale in Sicilia, quindi per me è un’esperienza nuova e sarà sicuramente esaltante. Spero di portare avanti il mio compito al meglio, per il bene di questa splendida terra che ho iniziato a conoscere da poco». Prima esperienza dunque in Calabria per Artioli: «Territorio difficile? Come altre regioni, presenta criticità maggiori ma che cercheremo di affrontare al meglio come è solito fare per i carabinieri».