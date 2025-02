Pizzo, fermato dai carabinieri con due roncole in auto: denunciato

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri perché trovato in possesso di due roncole in metallo, a Pizzo. Nello specifico, nell’ambito di alcuni controlli per strada, l’uomo (già con precedenti di polizia) avrebbe manifestato un atteggiamento poco collaborativo, i carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno così proceduto a una perquisizione dell’auto a seguito della quale sono state trovate nel cofano le due roncole.

Dagli accertamenti esperiti, secondo i militari l’uomo non avrebbe avuto una giustificazione plausibile per il possesso delle roncole, né sarebbe stato in grado di dimostrare la loro destinazione d’uso. Considerati anche i precedenti di polizia. è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, mentre le roncole sono state sottoposte a sequestro.