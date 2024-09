Migranti, la Prefettura di Vibo pronta a illustrare il progetto Innova

La Prefettura di Vibo Valentia giovedì 26 settembre alle ore 10 nella Sala riunioni terrà la presentazione del progetto Vibo Valentia IN.N.O.V.A., inserito nel Fami (Fondo asilo, migrazione e integrazione) 2021-2027 – Obiettivo specifico 2 – Migrazione legale/integrazione – Misura attuazione MA2.d Ambito di applicazione 2 m – capacity building, qualificazione e rafforzamento degli uffici pubblici.



All’incontro saranno presenti i rappresentanti istituzionali della Carretera Central Ets – Brutia Ets che illustreranno le azioni progettuali di Vibo Valentia IN.N.O.V.A. e dell’Iprs (Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali), che si soffermeranno sulla ricognizione delle progettualità in favore dei cittadini di Paesi terzi avviate o in fase di avvio sul territorio provinciale. Infine, si farà un focus sulle attività del tavolo di lavoro sulla Rilevazione della vulnerabilità.