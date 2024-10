Ecco chi sono i 6 sindaci vibonesi che parteciperanno all’assemblea di Torino per eleggere il nuovo presidente dell’Anci

Sono 23 i delegati calabresi che parteciperanno dal 20 al 22 novembre alla 41ª assemblea annuale dell’Anci che quest’anno si svolgerà al Lingotto di Torino. Un appuntamento di particolare rilevanza perché vedrà contestualmente lo svolgimento della XX assemblea congressuale, chiamata a eleggere il nuovo presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Nella assemblea precongressuale di Anci Calabria, quindi, sono stati eletti i delegati regionali che andranno a Torino. Di questi 23, nella provincia di Vibo Valentia sono stati eletti 6 consiglieri appartenenti a schieramenti differenti. Si tratta di Antonio Leandro (Parghelia), Giuseppe Pizzonia (Francavilla Angitola), Pasquale Farfaglia (San Gregorio d’Ippona), Sergio Cannatelli (Sorianello), Rossana Tassone (Brognaturo) e Cosimo Piromalli (Spadola). Enzo Romeo, in quanto sindaco del capoluogo provinciale, fa parte dei delegati che partecipano di diritto all’assemblea congressuale.

Da più parti si sottolinea una sorta di ritrovata concordia e unità d’intenti all’interno di Anci Calabria, che ha consentito di superare, o comunque mettere in secondo piano, le divisioni partitiche. Un aspetto sottolineato anche dalla presidente calabrese dell’associazione, Rosaria Succurro: «Sono contenta della serenità con cui abbiamo discusso e con cui abbiamo stabilito i sindaci che andranno a votare il presidente dell’Anci nazionale. Ringrazio tutti i colleghi per la loro disponibilità e per il contributo che hanno dato, anche in prospettiva. La coesione interna fa bene a tutti gli enti locali della regione. Da oggi lavoreremo ancora di più e meglio per l’obiettivo comune, che è il bene dei nostri territori e il progresso delle nostre comunità».