Immigrazione clandestina e riciclaggio: 13 arresti a Crotone e Vibo Valentia

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e riciclaggio del denaro provento dell’attività illecita. Sono 13 le persone arrestate e finite in carcere perché gravemente indiziate di appartenere ad una associazione, articolata in cellule presenti in Italia ed all’estero, i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l’obiettivo di far giungere i migranti in Italia, sfruttando la rotta marittima del mediterraneo orientale e a farli espatriare verso la Francia e altri stati del Nord Europa.

Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Gip di Catanzaro, su richiesta della locale Procura – Dda di Catanzaro – militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdF di Crotone e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata con la collaborazione dei Reparti del Corpo, territorialmente competenti e il coordinamento della stessa Dda di Catanzaro. Le misure sono state eseguite nelle province di Bologna, Brescia, Crotone, Roma, Imperia, Milano e Vibo Valentia.