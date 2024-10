Traffico di migranti, anche 10mila euro per raggiungere l’Italia: i dettagli dell’operazione scattata all’alba

Sono 13 le persone arrestate nell’ambito dell’operazione scattata questa mattina. Sono di nazionalità irachena, pakistana e afgana e sono accusati di far parte di una associazione a delinquere finalizzata all’ingresso in Italia di cittadini privi di permesso di soggiorno, riciclaggio ed esercizio abusivo dell’attività di prestazione dei servizi di pagamento.

«La misura cautelare ha sgominato un’organizzazione dedita al traffico di migranti per favorirne l’ingresso in Italia e nell’Europa. Sottolineo l’importanza di questa misura e dell’attività di indagine svolta attestata qui dalla presenza del generale D’Alfonso (Comandante regionale Finanza), del generale Quintavalle (Comandante Scico) e Masucci (Comando provinciale di Crotone)». Così il procuratore ff di Catanzaro Vincenzo Capomolla nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli dell’operazione.

«È un’operazione – ha sottolineato ancora Capomolla – che ha consentito di squarciare il velo di un’organizzazione che opera su più piani. Il piano che abbiamo investigato è quello dell’articolazione che opera sul territorio nazionale, in particolare a Crotone, ma che è in sinergia con una reta internazionale, in paesi del Medioriente e soprattutto la Turchia con collegamenti in Iraq. Sfruttavano la disperazione documentata dall’imponente numero di persone che tentano di raggiungere l’Europa». Continua a leggere su LaCnews24.it