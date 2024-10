A Limbadi l’acqua torna potabile dopo mesi: il sindaco revoca le due ordinanze di luglio e settembre

Gli esiti dei nuovi controlli confermano che i valori sono conformi alle prescrizioni di legge nei due punti di erogazione di via Roma, nella frazione di Caroni e della Villa comunale

Sono pervenuti oggi al Comune di Limbadi i risultati delle analisi dell’acqua effettuate dalla società Sigra srl, responsabile del servizio di autocontrollo delle acque. Dai campioni prelevati sui due punti di erogazione – piazzetta di via Roma, nella frazione Caroni, e Villa comunale – è emerso che i parametri rilevati sono risultati conformi alle prescrizioni normative. Un esito finalmente positivo atteso da mesi dalla comunità e dagli amministratori che ha quindi portato il sindaco Pantaleone Mercuri a revocare le precedenti ordinanze (n. 17 del 12 luglio e n. 19 del 19 settembre) che avevano vietato l’uso dell’acqua potabile per il consumo umano, in seguito a risultati sfavorevoli delle analisi effettuate sulle risorse idriche comunali.