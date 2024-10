Narcotraffico: operazione Maestrale 3, annullamento con rinvio per 49enne di Paravati

Dovrà nuovamente pronunciarsi il Tribunale del Riesame di Catanzaro sulla posizione di Angelo Bartone, 49 anni, di Paravati (frazione di Mileto), coinvolto nel terzo troncone dell’operazione “Maestrale” della Dda di Catanzaro. La sesta sezione penale della Cassazione, in accoglimento di un ricorso degli avvocati Tommaso Zavaglia e Giuseppe Grande, ha infatti annullato con rinvio la precedente decisione del Riesame sull’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Angelo Bartone, detto “Bombolo”, è accusato di aver preso parte ad un’associazione finalizzata al narcotraffico, con delle cessioni di stupefacente che sarebbero avvenute anche con soggetti siciliani. Viene poi indicato dall’accusa come stretto sodale del cugino Michele Galati, quest’ultimo posto al vertice della ‘ndrina di Paravati. Per quanto attiene all’operazione “Maestrale 3” relativa al narcotraffico si è ancora all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, mentre nell’operazione “Maestrale-Carthago” (primo troncone dell’inchiesta), Angelo Bartone figura tra gli imputati del maxiprocesso con l’accusa di associazione mafiosa, “partecipando alle decisioni sulle estorsioni ed anche ad importanti summit di ‘ndrangheta accompagnando Michele Galati e Peppone Accorinti”.