Colluttazione al centro commerciale di Vibo, arrestato e scarcerato 51enne di San Gregorio

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Per tali ipotesi di reato, la Squadra Volanti della Questura di Vibo Valentia ha tratto in arresto – ponendolo ai domiciliari – Salvatore Longo, 51 anni, di San Gregorio d’Ippona. Il 51enne avrebbe prima litigato con una guardia del portierato del centro commerciale Vibo Center rifiutandosi poi di fornire le proprie generalità ai poliziotti intervenuti sul posto. Longo avrebbe quindi strattonato gli agenti nel tentativo di divincolarsi e nel corso di una colluttazione uno dei poliziotti è caduto al suolo procurandosi un trauma con escoriazione alla mano sinistra. Ammanettato e portato in Questura, Longo avrebbe solo qui dimostrato un atteggiamento collaborativo ammettendo parzialmente gli addebiti.

Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia, Brigida Cavasino, ha quindi convalidato l’arresto ricorrendo il presupposto della flagranza e ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Tuttavia, in accoglimento della richiesta dell’avvocato Demetrio Procopio – che ha fatto emergere l’assenza di un pericolo di reiterazione di analoghi episodi e l’atteggiamento collaborativo del proprio assistito una volta portato in Questura – il giudice ha rigettato la richiesta del pm di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora ordinando l’immediata liberazione del 51enne di San Gregorio d’Ippona.