Esercitazione ferroviaria tra Vibo-Pizzo e Mileto: simulata l’evacuazione dei passeggeri di un treno bloccato in galleria

Si è svolta la scorsa notte un’esercitazione di emergenza ferroviaria nella galleria Francica, sulla linea Battipaglia – Reggio Calabria, nella tratta Vibo Pizzo – Mileto. L’obiettivo è stato quello di verificare e consolidare le procedure e i flussi comunicativi in emergenza tra i vari Enti, in caso di incidente in galleria ferroviaria.

All’esercitazione, realizzata con il coordinamento della Prefettura di Vibo Valentia, hanno partecipato le strutture di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e FS Security (Gruppo FS Italiane), la Protezione Civile della Regione Calabria e del Comune di Mileto (VV), il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, il Servizio di Emergenza (118) e ASP di Vibo Valentia, i Carabinieri, la Polizia Stradale, la Provincia di Vibo Valentia, la Questura di Vibo Valentia, la Polfer, la Guardia di Finanza, la Croce Rossa Italiana e associazioni di volontariato.

Nella simulazione, un treno viaggiatori appena partito dalla stazione di Mileto e diretto a Lamezia Terme Centrale si è arrestato circa 200 metri dopo aver imboccato dal lato sud la galleria Francica, in seguito all’impatto con un ostacolo che ha causato il blocco di un asse del locomotore. L’anomalia ha generato un principio di incendio prontamente arrestato dal personale di bordo. Il capotreno, dopo aver constatato che alcuni dei 10 viaggiatori a bordo lamentavano difficoltà deambulatorie e respiratorie, ha attivato tutte le procedure di assistenza, avvisando la Sala Operativa che a sua volta ha allertato immediatamente i Vigili del Fuoco, il 118, la Protezione Civile e la Polfer. La circolazione dei treni sul tratto Vibo Pizzo – Mileto è stata subito interrotta. Dopo le operazioni di soccorso dei viaggiatori e la messa in sicurezza del treno, i tecnici hanno effettuato una ricognizione lungo linea per accertare le condizioni dell’infrastruttura.

L’esercitazione ha permesso di testare il Piano Generale di Emergenza esterna e le sue procedure per incrementare gli standard di sicurezza; verificata, inoltre, la capacità di risposta del sistema dei soccorsi in situazioni di emergenza, attraverso il riscontro dei tempi di intervento, delle modalità di attivazione degli Enti coinvolti e dell’idoneità dei mezzi di comunicazione. In particolare, è stata verificata l’accessibilità alla galleria con mezzi di soccorso, anche attraverso l’utilizzo del mezzo bimodale in dotazione al Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, per consentire l’immediato intervento, l’esodo assistito e il trasferimento dei feriti all’area Triage.

L’attività esercitativa non ha avuto alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.