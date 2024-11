Soriano e Sorianello siglano un accordo di collaborazione su tematiche di comune interesse come l’approvvigionamento idrico

Nella mattinata di giovedì si è svolta una riunione, all’interno del Comune sorianese, che ha visto la partecipazione del sindaco di Soriano, Antonino De Nardo, e quello di Sorianello Sergio Cannatelli. Oltre ai vari membri dell’amministrazione De Nardo e del vice-sindaco di Sorianello, Carmine Mangiardi, erano presenti anche i rispettivi dirigenti degli uffici tecnici: Mario Vecchio per il Comune di Soriano e Scalamogna per quello di Sorianello, con l’ausilio del segretario comunale del comune di Sorianello, Maria Vittoria Pastore. Il focus dell’incontro è stato l’inizio di un percorso di concreta collaborazione tra le due amministrazioni. I temi affrontati sono stati quelli relativi allo studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio da realizzarsi tra Via Collina degli Angeli e Via F. Pellegrino (si tratta di una zona che accomuna entrambi gli enti) e, soprattutto, quello inerente la ricerca di una sorgente di acqua insieme alla realizzazione di annesse vasche di contenimento. Un’opera del genere, infatti, consentirebbe un approvvigionamento per entrambi i comuni ma soprattutto un abbattimento notevole dei costi rispetto alle attuali condizioni. In lista ci sarebbero anche gli impianti di depurazione, con l’intento di realizzare un unico impianto (da quanto emerge dal piano Regionale in materia sono previsti dei fondi specifici per il territorio in questione).

Le parole del sindaco De Nardo

Soddisfazione emerge dalle parole del primo cittadino Antonino de Nardo, subito dopo l’incontro in questione: «Oggi, formalmente si è dato mandato affinché la dott.ssa Petrolo e il vice segretario del Comune di Soriano, Ruberto, predispongano un protocollo d’intesa al riguardo che successivamente verrà sottoscritto da entrambi i Sindaci. Siamo veramente soddisfatti del risultato ottenuto e soprattutto della concreta volontà e determinazione dimostrata da entrambe le compagini. Credo che sia fondamentale iniziare concretamente a costruire insieme un percorso comune in modo da soddisfare le esigenze di un territorio che ormai debba considerarsi unico, tra l’altro il Psa (Piano Strutturale Associato) intercomunale e di cui anche il Comune di Gerocarne ne è parte integrante, dovrà essere un volano di sviluppo e di opportunità per il rilancio dell’intero comprensorio, ovviamente cercheremo di coinvolgere l’amministrazione di Gerocarne, guidata dal sindaco Pasquale Vivona, in modo da costruire altri importanti progetti unitari».