Sparatoria di Natale a Sorianello, lascia il carcere anche un secondo indagato

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari Giuliano Nardo, 20 anni, di Sorianello, difeso dagli avvocati Giuseppe Orecchio e Vincenzo Cicino. La decisione è del gip del Tribunale di Vibo Valentia, Rossella Maiorana, in accoglimento di un’istanza dei due legali. Per il gip sussiste nei confronti di Giuliano Nardo la gravità indiziaria in relazione sparatoria messa in atto a Sorianello, dopo una lite in un bar, ai danni dell’argentino Jeremias Lovrovich, raggiunto a casa da un colpo d’arma da fuoco al polpaccio la sera del Natale dello scorso anno. Il tempo già trascorso in carcere e la prospettata definizione del procedimento con rito alternativo sono tuttavia, ad avviso del gip, elementi di cui tenere conto per l’adozione della misura gradata degli arresti domiciliari. Giuliano Nardo non potrà quindi allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura (la propria abitazione) senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e non potrà comunicare – neanche per via telefonica o telematica – con persone diverse da quelle conviventi. Per la sparatoria di Sorianello, unitamente a Giuliano Nardo, sono indagati Michele Idà, 27 anni, di Gerocarne (difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo ed anche lui nei giorni scorsi passato ai domiciliari ma con obbligo di indossare il braccialetto elettronico) e Nazzareno Salvatore Emanuele, 19 anni, anche lui di Gerocarne (assistito dall’avvocato Giuseppe Di Renzo). Devono rispondere, in concorso tra loro, dei reati di lesioni personali aggravate, porto ed esplosione di colpi d’arma da fuoco, violazione di domicilio e danneggiamento.

Alla “missione punitiva” – secondo la ricostruzione del gip, della Procura e dei carabinieri – avrebbe preso parte anche una quarta persona ancora da identificare in quanto incappucciata e con volto coperto al momento dei fatti. Giuliano Nardo è figlio di Michele Nardo, quest’ultimo con precedenti di polizia “per tentato omicidio, ricettazione, riciclaggio, detenzione abusiva di armi” e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Michele Idà è invece figlio del 59enne Franco (“Nuccio”) Idà, cognato del boss ergastolano Bruno Emanuele. Franco Idà è tornato totalmente libero senza alcuna misura nel luglio 2022 dopo aver scontato la condanna per associazione mafiosa e narcotraffico (11 anni e 6 mesi) nell’operazione “Luce nei boschi”. Nazzareno Salvatore Emanuele è infine figlio di Gaetano Emanuele (fratello di Bruno Emanuele), attualmente latitante per l’operazione antimafia che il 21 giugno scorso ha fatto luce sulla “Strage di Ariola” avvenuta il 25 ottobre 2003 con tre morti ed un ferito.

