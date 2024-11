Omicidio nel Reggino: 21enne ucciso con colpi di pistola alla testa a San Pietro di Caridà

Di Elisa Barresi

Serata di sangue nella provincia Reggina. Un giovane di 21 anni, Valerio Cirillo, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre camminava, intorno alle 21, nei pressi del Comune di San Pietro di Caridà. Gli uomini dell’Arma, allertati da una segnalazione, si sono portati sul posto constatando la presenza del corpo del ragazzo riversa e con colpi di arma da fuoco alla testa. Il pm e il medico hanno constatato il decesso.

La salma è stata portata all’ospedale di Locri mentre continuano incessanti rilievi e indagini per comprendere le dinamiche e i moventi dell’omicidio. Tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti che hanno iniziato a scandagliare le telecamere di video sorveglianza e udire i familiari. L’omicidio, secondo quanto si è appreso, è stato commesso in una zona di campagna. Sul posto stanno operando i carabinieri della sezione scientifica per i rilievi nella speranza di trovare elementi utili ad indirizzare le indagini per risalire all’autore del delitto.

Nell’aprile scorso, un operaio 24enne, Domenico Oppedisano, era stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria sempre a S. Pietro di Caridà.