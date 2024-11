Tutta Vibo senz’acqua: la Sorical chiude i rubinetti per cercare e riparare una mega perdita. Disagi anche a Pizzo

A causa di una importante perdita sulla condotta adduttrice Alaco, non ancora individuata, la Sorical ha avvisato i Comuni di Vibo e Pizzo che «si sta provvedendo alla percorrenza lungo la condotta per Vibo e diramazione per Sopraelevato Vena e sede Sorical al fine del riscontro della perdita. Si comunica quindi che al ritrovamento della perdita si procederà alla riparazione. Durante l’esecuzione dei lavori e fino a ultimazione degli stessi, resterà sospesa la fornitura idrica ai centri in indirizzo approvvigionati dall’acquedotto Alaco».

La comunicazione dell’azienda regionale che gestisce la rete idrica, è stata inviata ai Comuni interessati, alla Prefettura di Vibo Valentia e al responsabile Area operativa tecnica Giuseppe Sorrentino. Una mega perdita che riguarderà quindi tutta Vibo che rimarrà senz’acqua: serbatoio Tiro a segno, Rai, Mura greche, Sopraelevato, Vibo Marina zona alta, serbatoio Sant’Andrea, ospedale civile, Scuola allievi di Polizia e Casa circondariale. Sorical si scusa per il disservizio creatosi.