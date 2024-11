Paura sul volo Torino-Lamezia, l’aereo perde le comunicazioni con la torre di controllo e inizia a girare in tondo: «Urla e malori a bordo» – VIDEO

Le testimonianze dei passeggeri che hanno vissuto momenti di vero terrore, mentre il velivolo continuava a sorvolare il capoluogo piemontese. Poi il rientro in aeroporto e la ripartenza in sicurezza verso la Calabria

«Continuavamo a sorvolare Torino con sullo sfondo le Alpi e la Mole, e così ho iniziato ad avere paura». È solo una delle testimonianze dei passeggeri che ieri erano sul volo Ryanair Torino-Lamezia. Una vera e propria disavventura quella che hanno vissuto, anche se alla fine sono riusciti ad atterrare in sicurezza in Calabria. Non tutti però. Ma andiamo con ordine.

Le cronache torinesi riferiscono di un volo che ha dovuto sorvolare il capoluogo piemontese per ben cinque volte dopo il decollo, per poi tornare all’aeroporto di Caselle. La causa sarebbe da ricercare in un guasto alle comunicazioni con la torre di controllo. Il pilota si è attenuto alle procedure previste per queste situazioni. Le turbolenze, però, hanno fatto il resto, contribuendo ad alimentare la paura in volo, concluso senza conseguenze. Dopo le verifiche del caso il velivolo è decollato alle 11:15 in direzione Lamezia, dove è atterrato regolarmente alle 13:30.

Durante i cinque sorvoli su Torino si sono vissuti però attimi di vero terrore. Tra urla, crisi di pianto e persino di vomito. «Inizialmente non ci hanno fornito alcuna spiegazione – spiega un passeggero – l’equipaggio ci ha chiesto solo di allacciare le cinture di sicurezza. Qualcuno urlava per la paura di morire, qualcun altro piangeva e tanti hanno anche vomitato». Non tutti, però, sono risaliti quando l’aereo è stato pronto a ripartire. «Una ventina di persone non sono risalite a bordo, non se la sono sentita e non credo che saliranno su un aereo per un po’ di tempo», è l’amaro commento di un altro passeggero.