Operazione Maestrale 3: resta in carcere 57enne di Cessaniti

Resta in carcere Rocco Cono Fusca, 57 anni, di Cessaniti, arrestato il 26 marzo scorso nell’ambito dell’operazione “Maestrale 3”. La Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro che il 16 aprile scorso ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale. Rocco Cono Fusca è accusato di aver preso parte ad un’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico composta da appartenenti ai locali di ‘ndrangheta di Zungri, Mileto e Stefanaconi per l’acquisto e la cessione di un consistente quantitativo di marijuana. La Suprema Corte nel respingere il ricorso sottolinea che la partecipazione di Fusca al sodalizio è “concordemente affermata da ben tre collaboratori, che lo indicano come affiliato al locale di ‘ndrangheta di Zungri alle dirette dipendenze di Giuseppe Accorinti per conto del quale spacciava sia in Calabria che a Milano”. Non vi sarebbe inoltre solo un reciproco riscontro tra dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma anche un “riscontro oggettivo proveniente dalla vicenda relativa all’acquisto di dici chili di marijuana e dai colloqui intercettati dai quali emerge l’interesse per ulteriori acquisti di stupefacente con l’intermediazione di Michele Galati e Giuseppe Accorinti”. Anche il pericolo di reiterazione dei reati viene ritenuto per Rocco Cono Fusca “concreto e attuale non solo in base alle presunzioni di legge, ma anche per la gravità delle condotte, dai precedenti specifici del ricorrente e dai reati della stessa specie già commessi”. Da ricordare che recentemente Rocco Cono Fusca è stato condannato in altra inchiesta dal Tribunale di Palmi (operazione “Faust” contro il clan Pisano di Rosarno) a 6 anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (marijuana per un valore complessivo di 12. 000 euro).

