Pizzo, camper sfonda una ringhiera e precipita tra i vicoli: morto sul colpo un uomo – FOTO e VIDEO

Tragico incidente a Pizzo. Un camper ha violentemente urtato una ringhiera lungo via Marcello Salomone ed è precipitato nella discesa Seggiola, tra le viuzze del centro costiero. Un uomo, il conducente del mezzo, è morto sul colpo. Ferita la moglie che è stata trasportata all’ospedale di Vibo. La coppia proveniva da Budapest. Immediati i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118. Ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Si attende ora l’arrivo del magistrato di turno.