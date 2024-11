Detenzione di potenti ordigni esplosivi a Parghelia, la polizia effettua un arresto

Detenzione illegale di materiale esplodente. Con questa accusa, la Squadra Mobile di Vibo Valentia ha tratto in arresto, ponendolo ai domiciliari, Marcello Gasparro, 40 anni, di Parghelia. In particolare, al termine di una perquisizione domiciliare, la polizia ha rinvenuto nell’abitazione dell’indagato delle buste di plastica contenenti all’interno diversi ordigni esplosivi artigianali di estrema pericolosità ed elevato potenziale, oltre a materiale per la fabbricazione e il confezionamento clandestino degli stessi. Rinvenuti anche numerosi articoli pirotecnici, privi di qualunque classificazione, custoditi in un locale adibito a veranda. Altro materiale esplodente è stato rinvenuto nelle auto del 40enne, nel garage a lui in uso e in un casolare di campagna. Chiesto il supporto del Nucleo Artificieri di Catanzaro, la polizia ha proceduto al sequestro dell’intero materiale esplodente che verrà catalogato e poi distrutto. Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia, Brigida Cavasino, ha quindi convalidato l’arresto operato dalla polizia e dopo la convalida, in accoglimento delle richieste del difensore – l’avvocato Carmine Pandullo –, ha disposto per Gasparro la revoca dai domiciliari sostituendo la misura cautelare con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.