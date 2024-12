Vibo Marina, il Comune rassicura il ristoratore assediato dai cantieri: «Lavori finiti entro la prossima settimana»

In merito ai lavori avviati su corso Michele Bianchi a Vibo Marina relativi ad interventi per la metanizzazione, l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, insieme all’assessore al Commercio Stefano Soriano, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento degli interventi. “Gli amministratori – informa una nota del Comune – hanno incontrato il titolare del pubblico esercizio che, tramite un articolo sulla stampa, lamentava l’impossibilità di condurre l’attività in maniera ordinaria”.

«Abbiamo fatto presente all’esercente, così come agli altri cittadini che abbiamo avuto il piacere di incontrare – spiegano gli assessori Monteleone e Soriano – che l’apertura contemporanea del cantiere sui due lati, sottopasso e incrocio del corso con via Emilia, si è resa necessaria proprio per la natura di detto intervento, che ad ogni modo non impedisce l’ingresso nel locale. Quanto ai rumori, purtroppo si può fare poco, ma ciò che conta è che i lavori termineranno in brevissimo tempo, non oltre la prossima settimana. In ogni caso l’amministrazione, attraverso i rup, sta prestando massima attenzione a tutte le opere pubbliche, specie a quelle – concludono i due amministratori – che hanno impatto sulle attività commerciali e sulla quotidianità dei cittadini, onde giungere a conclusione nel più breve tempo possibile».