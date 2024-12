Incendio a Dasà: casa distrutta dalle fiamme in pieno centro, il rogo partito da una stufa – VIDEO

All’interno dell’abitazione di due piani non era presente la coppia che vi risiede. Paura per le alte lingue di fuoco che i pompieri hanno domato nel corso di un intervento molto impegnativo

Casa distrutta dalle fiamme a Dasà. L’incendio è divampato in un’abitazione situata accanto alla chiesa e alla Caritas parrocchiale in piazza dell’Immacolata. Da quanto si apprende il rogo si sarebbe sviluppato a causa del malfunzionamento di una stufa.

Sempre secondo le prime informazioni, forniteci dal sindaco Raffaele Scaturchio, l’incendio è divampato intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Fortunatamente all’interno dell’abitazione, quando si è sviluppato l’incendio, non erano presenti le due persone che vi risiedono, una donna originaria di Dasà e il suo compagno. Sul posto sono intervenuti i vigili de fuoco di Vibo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri di Arena stanno eseguendo i rilievi.