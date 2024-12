Rinascita Scott si sposta a Catania: aula bunker di Lamezia impraticabile dopo l’allagamento. Tutti i NOMI degli imputati

Si svolgerà nell’aula bunker di Catania il processo d’appello Rinascita Scott proveniente dal rito ordinario. Visti i danni che l’allagamento dell’aula bunker di Lamezia Terme ha procurato alla struttura e visto l’alto numero di imputati, in tutto 236 persone più 51 parti civili, il giudice Loredana De Franco ha emesso un decreto di citazione a giudizio che convoca le parti a comparire, per i primi 14 giorni di febbraio, nell’aula bunker di Catania.

Per problemi tecnici, dunque, a meno che non intervenga un miracolo, il processo contro le cosche vibonesi si sposta fuori regione. Al momento, da quanto apprendiamo, è in corso la gara d’appalto per ripristinare l’impianto elettrico nell’aula bunker di Lamezia. Una risoluzione, questa, che porterà gravi disagi a tutte le parti coinvolte nel processo.

Le camere penali si stanno muovendo per reagire ma il fatto che l’aula bunker sia ancora inagibile non porterà grandi risposte ai cori di protesta.

Gli imputati nel processo d’appello

Barbieri Antonino

Callipo Gianluca

Caria Enrico

D’Andrea Giuseppe

De Filippis Vincenzo

Fiarè Filippo

Franzone Domenico

Fusca Leonardo

Fusca Nicola

Garofalo Luigi

Greco Leonardo

Lo Bianco Alfredo Antonio

Lo Bianco Antonino

Lo Bianco Carmelo ‘72

Lo Gatto Vincenzo

Lo Iacono Elisabetta

Marino Pasquale

Pardea Damiano

Patania Francesco Michelino

Pugliese Michael Joseph

Pulitano Daniel

Rizzo Salvatore

Simonetti Domenico

Stuppia Maria Alfonsina

Tomaino Giuseppe Alessandro

Accorinti Ambrogio

Accorinti Pietro

Aiello Domenico Rosario

Altamura Irene

Anello Domenico

Artusa Mario

Artusa Umberto Maurizio

Barba Bruno

Barba Francesco

Barba Nicola

Barba Vincenzo

Barbieri Francesco ’88

Barbieri Francesco’65

Barbieri Giuseppe ’92

Barbieri Giuseppe ’73

Barbieri Michelangelo

Barbieri Onofrio

Barbuzza Giuseppe

Bognanni Francesco

Bonavota Francesco

Bonavota Domenico

Bonavota Michele

Bonavota Nicola

Bonavota Pasquale

Bonavota Salvatore